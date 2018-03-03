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Bodrum Bel. 0 - Hatayspor 5
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BODRUM BEL. 0 - HATAYSPOR 5

Bodrum Bel. 0 - Hatayspor 5

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Bodrum Bel. ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazandı.

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Bodrum Bel. 0 - Hatayspor 5

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Bodrum Bel. ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazandı.

Bodrum Bel.: Muhammed Birkan Tetik, Emre Balak, Tolga Deniz, Erhan Karayer (61' Erçağ Evirgen), Orhan Aktaş, Erkan Değişmez, Mehmet İncebacak (75' Şaban Yılmaz Genişyürek), Emre Şahin (46' Mesut Saray), Medeni Bingöl, Batuhan Ayvaz, Çağrı Tekin

Teknik Direktör:

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Mehmet Tosun (42' Hamza Gür), Selim Ilgaz (81' Faruk Öcal), Sinan Kurumuş (84' Taha Balcı)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 48: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 67: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor), DK 78: Sinan Kurumuş (Hatayspor), DK 81: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 90: Taha Balcı (Hatayspor)

Sarı Kart: DK 65: Erçağ Evirgen (Bodrum Bel.)

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