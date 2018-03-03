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Yeşil Bursa 0 - Muğlaspor 2
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YEŞİL BURSA 0 - MUĞLASPOR 2

Yeşil Bursa 0 - Muğlaspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında Yeşil Bursa ile Muğlaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Muğlaspor 2-0 kazandı.

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Yeşil Bursa 0 - Muğlaspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında Yeşil Bursa ile Muğlaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 2-0 kazandı.

Yeşil Bursa: Ömürcan Çavuşoğlu, İbrahim Ethem Sevinç, Kadir Turhan, Berke Sağkan, Fatih Şen, Doğan Ateş (84' Mustafa Emre Can), Tuncay Öndel (75' Ogün Bayrak), Ömer Çoban, Hakan Yavuz, Güngör Kaya (46' Tugay Meşekoparan), Ozan Karabacak

Teknik Direktör:

Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Yasin Öztop, Osman Bodur, Ömerül Faruk İşler, Ender Acar, Sergen Çelik (63' Ali Koçak), Nizamettin Emirhan Kılıç, Yağız Rüştü Aktaş, Emre Gemici (78' Sami İzcican), Melik Yeğin (69' Berkay Yüksel)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 51: Nizamettin Emirhan Kılıç (Muğlaspor), DK 70: Emre Gemici (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: DK 68: Tugay Meşekoparan (Yeşil Bursa), DK 83: Hakan Yavuz (Yeşil Bursa)

Kırmızı Kart: DK 60: Kadir Turhan (Yeşil Bursa)

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