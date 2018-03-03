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Silivrispor 2 - K.Maraşspor 2
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SİLİVRİSPOR 2 - K.MARAŞSPOR 2

Silivrispor 2 - K.Maraşspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 25. haftasında Silivrispor ile K.Maraşspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Silivrispor 2 - K.Maraşspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 25. haftasında Silivrispor ile K.Maraşspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Silivrispor: Ethem Bayburt, Güray Kula, Yusuf Onur Arıkan, Eşref Korkmazoğlu, Ali Aytemur, Barış Bakır (51' Furkan Safi), Yunus Yaşar, Tolgahan Erbay (86' İbrahim Kaş), Tufan Zahid Arslan, İsmail Düzgün, Muhammed Öztürk (61' Ramazan Tarık Ergut)

Teknik Direktör:

K.Maraşspor: Mesut Balkan, Aytürk Halil Hocaoğlu, Cemal İşleyen, Ramiz Ok, Ethem Ercan Pülgir, Emin Aladağ (88' Bilal Hallaçlar), Ramazan Kahya, Eser Akbaş, Burak Saban (84' İsa Baltacı), Yakup Ramazan Zorlu, Mert Sinan Pekesen (68' Hakan Koçaslan)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 23: İsmail Düzgün (Silivrispor), DK 27: Aytürk Halil Hocaoğlu (K.Maraşspor), DK 75: İsmail Düzgün (Silivrispor), DK 79: Ramazan Kahya (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 55: Güray Kula (Silivrispor), DK 67: Ramazan Tarık Ergut (Silivrispor), DK 76: İsmail Düzgün (Silivrispor), DK 90: İbrahim Kaş (Silivrispor), DK 90: Ali Aytemur (Silivrispor)

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