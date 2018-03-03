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Arsinspor 3 - Çorum Bel. 2
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ARSİNSPOR 3 - ÇORUM BEL. 2

Arsinspor 3 - Çorum Bel. 2

TFF 3.Lig 3.Grup 25. haftasında Arsinspor ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Arsinspor 3-2 kazandı.

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Arsinspor 3 - Çorum Bel. 2

TFF 3.Lig 3.Grup 25. haftasında Arsinspor ile Çorum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Arsinspor 3-2 kazandı.

Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba, Enes Yılmaz, Mücahit Çakır, Caner İlyas, Haluk Ulaşoğlu, İlhan Faruk Es, Bekir Can Kara, Miraç Çakmak, Mehmet Berk Suiçmez, Yiğit Kabasoğlu (55' Mesut Yaylı)

Teknik Direktör:

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Yakup Kayış, Akın Karaaslan (68' Salim Uzun), Ertuğrul Sancaktutan, Selim Dilli (41' Taner Gürsoy), Emre Yüksektepe, Özgür Kedikli, Yakup Yiğit, Mehmet Zahit Çınar (41' Doğan Can Davas), Emre Okur, Abuzer Toplu

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 18: Mücahit Çakır (Arsinspor), DK 32: Adem Kaba (Arsinspor), DK 45: İlhan Faruk Es (Arsinspor), DK 50: Yakup Yiğit (Çorum Bel.), DK 86: Abuzer Toplu (Çorum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 24: Emre Yüksektepe (Çorum Bel.), DK 30: Akın Karaaslan (Çorum Bel.), DK 77: Sergen Altıntaş (Arsinspor), DK 79: Yakup Kayış (Çorum Bel.), DK 84: Mehmet Can Küçükalioğlu (Arsinspor), DK 90: Özgür Kedikli (Çorum Bel.), DK 90: Adem Kaba (Arsinspor)

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