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1461 Trabzon 1 - Pazarspor 1
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1461 TRABZON 1 - PAZARSPOR 1

1461 Trabzon 1 - Pazarspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında 1461 Trabzon ile Pazarspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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1461 Trabzon 1 - Pazarspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 25. haftasında 1461 Trabzon ile Pazarspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Erhan Kurt, Aykut Civelek, Semih Karadeniz, Yunus Emre Çakır, Melih Kabasakal (78' Ali Han Aydın), Yağızcan Erdem, Ahmet Eren, Murat Cem Akpınar (68' Rasimcan Değirmenci), Gökhan Aydaş (73' Hüseyin Onur Kaçar), Mahmut Şeker

Teknik Direktör:

Pazarspor: Salih Şenbaş, Emrecan Afacanoğlu, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Ufuk Buncukçu, Turgay An, Mehmet Mert Özkaptan, Maksut Birben, Oğuzhan Birben (60' Sinan Yazıcı), Sinan Uzun, Mehmet Aytemiz (64' Altan Aksoy)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 4: Mehmet Aytemiz (Pazarspor), DK 90: Ali Han Tunçer (1461 Trabzon)

Sarı Kartlar: DK 36: Oğuzhan Birben (Pazarspor), DK 37: Semih Karadeniz (1461 Trabzon), DK 65: Ali Han Tunçer (1461 Trabzon), DK 75: Mehmet Mert Özkaptan (Pazarspor), DK 90: Egemen Zengin (Pazarspor)

Kırmızı Kart: DK 58: Semih Karadeniz (1461 Trabzon)

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