Ofspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Ofspor ile Manisa BŞB.SK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-0 kazandı.
Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Ferhat Aydın, Fatih Kaan Arıman, Canberk Özçakır (86' Miraç Türkyılmaz), Arif İşçi, Muhammet Fettahoğlu, Furkan Karabatak (74' Furkan Aydın), Hamdi Dereli, Niyazi Çolak (64' Talha Aydemir), Mustafa Emin Birinci, Abdulkadir Kaplan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Kürşat Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Mehmet Kuruoğlu, Erhan Kara, Alper Akçam, Abdurrahman Emir Alagöz, Mehmet Yılmaz, Tolga Şahin (76' İsmail Köse), Ali Öztürk (87' Tayyib Kanarya), Umut Kaya (76' Olcay Turhan)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 37: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK), DK 62: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB.SK)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.