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Ofspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
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OFSPOR 0 - MANİSA BŞB.SK 2

Ofspor 0 - Manisa BŞB.SK 2

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Ofspor ile Manisa BŞB.SK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-0 kazandı.

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Ofspor 0 - Manisa BŞB.SK 2

TFF 3.Lig 1.Grup 25. haftasında Ofspor ile Manisa BŞB.SK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-0 kazandı.

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Ferhat Aydın, Fatih Kaan Arıman, Canberk Özçakır (86' Miraç Türkyılmaz), Arif İşçi, Muhammet Fettahoğlu, Furkan Karabatak (74' Furkan Aydın), Hamdi Dereli, Niyazi Çolak (64' Talha Aydemir), Mustafa Emin Birinci, Abdulkadir Kaplan

Teknik Direktör:

Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Kürşat Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Mehmet Kuruoğlu, Erhan Kara, Alper Akçam, Abdurrahman Emir Alagöz, Mehmet Yılmaz, Tolga Şahin (76' İsmail Köse), Ali Öztürk (87' Tayyib Kanarya), Umut Kaya (76' Olcay Turhan)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 37: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK), DK 62: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB.SK)

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