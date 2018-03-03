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Denizli'yi uzatmada Manisa'nın kalecisi yıktı
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DENİZLİ'Yİ UZATMADA MANİSA'NIN KALECİSİ YIKTI

Denizli'yi uzatmada Manisa'nın kalecisi yıktı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Denizlispor uzatmada yediği golle Grandmedical Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı. Manisaspor'un uzatmadaki golünü kaleci Göktuğ Bakırbaş attı.

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Denizlispor'un golleri 13.dakikada Leandro Kappel ve 56. dakikada Ziya Alkurt'tan geldi. Grandmedical Manisaspor'un gollerini 9. dakikada İlkay Gül ve maçın uzatma bölümünde Manisaspor'un kalecisi Göktuğ Bakırbaş kaydetti.

Bu sonuçla Denizlispor 27, Grandmedical Manisaspor ise 15 puana yükseldi.

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