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Kasımpaşa 1 - Osmanlıspor 1
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KASIMPAŞA 1 - OSMANLISPOR 1

Kasımpaşa 1 - Osmanlıspor 1

Süper Lig 2017-2018 24. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kasımpaşa 1 - Osmanlıspor 1

Süper Lig 2017-2018 24. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Markus Neumayr (82' Ahmed Ildiz), Loret Sadiku, Trezeguet, Mbaye Diagne (76' İlhan Depe), Bernard Mensah (89' Samuel Eduok), Bengali Koita

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Luiz Carlos, Tiago Pinto, Ceyhun Gülselam, Adrien Regattin, Payam Sadeghian (66' Mehmet Güven), Tortol Lumanza Lembi (84' Andreas Maxso), Mehmet Batdal (78' Sokol Cikalleshi)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 37: Payam Sadeghian (Osmanlıspor), DK 39: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 13: Tortol Lumanza Lembi (Osmanlıspor), DK 20: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 36: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 45: Payam Sadeghian (Osmanlıspor), DK 59: Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), DK 75: Muhammed Bayır (Osmanlıspor), DK 79: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), DK 90: Mehmet Güven (Osmanlıspor)
 

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