Bursaspor 1 - Kayserispor 0
Süper Lig 2017-2018 24. haftasında Bursaspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 1-0 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, John Bostock (68' Moussa Sow), Jires Kembo-ekoko (89' Mikel Agu), Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan (75' Gheorghe Grozav), Abdullahi Shehu, Bogdan Stancu
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Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Erkan Kaş, Tiago Lopes, Ryan Mendes (74' Silvestre Varela), Fernando Boldrin (56' William De Amorim), Gonzalo Espinoza (78' Artem Kravets), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 76: Bogdan Stancu (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Umut Bulut (Kayserispor), DK 69: Gonzalo Espinoza (Kayserispor), DK 70: Erkan Kaş (Kayserispor), DK 90: Tiago Lopes (Kayserispor)
Fikstürü - Puan Durumu
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