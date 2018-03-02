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Giresunspor 4 - Gazişehir Gaziantep FK 1
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GİRESUNSPOR 4 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1

Giresunspor 4 - Gazişehir Gaziantep FK 1

TFF 1.Lig 25. haftasında Giresunspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 4-1 kazandı.

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Giresunspor 4 - Gazişehir Gaziantep FK 1

TFF 1.Lig 25. haftasında Giresunspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 4-1 kazandı.

Giresunspor: Ahmet Şahin (64' Anıl Atağ), Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı (79' Murat Gürbüzerol), Dodo, Abdülkerim Bardakçı, Fatih Atik, Panajotis Dimitriadis, Ahmed Abed, Henrique Almeida (90' Batuhan Altıntaş), Dmytro Korkishko

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz (62' İsmail Konuk), Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Prince Segbefia, Adama Ba (78' Muhammet Ertürk), Jefferson Nogueira (34' Serdar Deliktaş), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 7: Dmytro Korkishko (Giresunspor), DK 18: Henrique Almeida (Giresunspor), DK 43: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 69: Fatih Atik (Giresunspor), DK 83: Mehmet Erdem Uğurlu (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 46: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 53: Fatih Atik (Giresunspor), DK 75: Henrique Almeida (Giresunspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Dmytro Korkishko (Giresunspor)

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