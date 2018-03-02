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Elazığspor 3 - Ümraniyespor 0
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ELAZIĞSPOR 3 - ÜMRANİYESPOR 0

Elazığspor 3 - Ümraniyespor 0

TFF 1.Lig 25. haftasında Elazığspor ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elazığspor 3-0 kazandı.

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Elazığspor 3 - Ümraniyespor 0

TFF 1.Lig 25. haftasında Elazığspor ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 3-0 kazandı.

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason (74' Muhammed Ildiz), Kadir Bekmezci, Tom Silva (88' Serkan Kurtuluş), Alpaslan Öztürk (83' Mertan Caner Öztürk), Lamine Diarra, Ioan Hora

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Metin Erol, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak (60' Cleyton), Aaron Appindangoye, Tarık Tekdal, İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (73' Samet Asatekin), Timur Temeltaş, Dimitar Rangelov, Serdar Özbayraktar (67' Emircan Altıntaş)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 7: Aaron Appindangoye (Elazığspor), DK 51: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 89: Ioan Hora (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 44: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor), DK 77: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), DK 82: Muhammed Ildiz (Elazığspor)

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