Taşdelen verdiği sözü sonunda tuttu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, daha önce Ankaragücü'ne yardım sözü vermiş ama tutmamıştı. Taşdelen gelen tepkiler üzerine hareket geçti ve MKE Ankaragücü Başkanı ve heyetini makamında ağırlayarak vermiş olduğu sözü tutacağını dile getirdi.

Taşdelen 1 yıl önce MKE Ankaragücü'ne destek sözü vermişti. Geçtiğimiz ay yapmış oldukları belediye meclisi toplantısında konuyu gündeme dahi getirmeyen Başkan gelen tepkiler üzerine hareket geçti. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Alper Taşdelen, Ankara'nın köklü kulübüne 200 bin TL destekte bulunacaklarını açıkladı.

Yapılacak yardımı Çankaya Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.