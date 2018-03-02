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Galatasaray, taktik çalıştı
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GALATASARAY, TAKTİK ÇALIŞTI

Galatasaray, taktik çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde 10’a 10 pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Kardemir Karabükspor karşılaşması için bugün saat 17.30’da özel bir uçuşla Kastamonu’ya hareket edecek. Daha sonra kara yoluyla Karabük’e geçecek olan sarı-kırmızılılar yarın saat 19.00'daki mücadele öncesi kampa girecek.

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