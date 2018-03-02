Gençlerbirliği, Alanyaspor'u konuk edecek

10 maçlık seriyle Süper Lig'de en uzun süre yenilmeyen takım unvanını ele geçiren Gençlerbirliği, Alanyaspor ile tarihindeki 5. maçına çıkacak.
İki takım arasında oynanan maçlarda konuk ekibin üstünlüğü bulunuyor. İlk olarak 2008-09 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.
2016-2017 sezonunda oynanan ikinci randevu beraberlikle sonuçlanırken, sonrasında oynanan iki maçı da Alanyaspor kazanmayı başardı. Başkent ekibinin, geçmişi olmasa da ligde yenemediği tek takım olan Alanyaspor geçtiğimiz günlerde Hikmet Karaman ile yolları ayırıp Mesut Bakkal ile anlaşmıştı.
Mesut Bakkal da sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği’nde görev yapmış, aldığı başarısız sonuçlardan sonra görevine son verilmişti.
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