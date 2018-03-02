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Ankaragücü Boluspor'a yenilmiyor
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ANKARAGÜCÜ BOLUSPOR'A YENİLMİYOR

Ankaragücü Boluspor'a yenilmiyor

Ankaragücü ve Boluspor arasında oynanan son 10 maça bakıldığında Ankaragücü'nün bariz üstünlüğü bulunuyor.

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Ankaragücü ve Boluspor arasında oynanan son 10 maça bakıldığında Ankaragücü'nün bariz üstünlüğü bulunuyor.

Boluspor’a en son 1989’da 4-0 yenilen Ankaragücü, yaklaşık 30 yıldır rakibiyle 9 maç yaptı ve hiç yenilmedi. 89’dan sonra oynanan 4 maçtan beraberlik ayrılan Ankaragücü, 1991-92’de rakibini 3-0 mağlup etti. Bu tarihten sonra yaklaşık 17 yıl karşı karşıya gelmeyen Ankaragücü ve Boluspor’un yolu bu kez Kızılcahamam Kupası'nda karşı karşıya geldi ve Ankaragücü penaltılarla rakibini 4-1 mağlup etti. 2012-13 sezonunda 1. Lig’den düşen Ankaragücü, o sene bile oynadığı iki maçta rakibine mağlup olmadı. 

Bu sezon oynanan ilk maçta ise Ankaragücü rakini 1-0 mağlup etmişti. 
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