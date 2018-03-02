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Osmanlıspor'da Kasımpaşa hazırlıkları tamamlandı
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OSMANLISPOR'DA KASIMPAŞA HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Osmanlıspor'da Kasımpaşa hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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Osmanlıspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon ve dar alanda isabetli pas organizasyonuyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.  

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