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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Trabzonspor ile 5 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Trabzonspor karşılaşması için ilk hazırlığını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe karşılaşmasında görev alan oyuncular, salonda dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularıyla devam ettiği antrenmanda, daha sonra top kontrolü ve pas çalışması üzerinde durdu. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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