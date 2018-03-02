Ümit Özat ile Mesut Bakkal karşı karşıya...

2. haftada Gençlerbirliği’nden ayrılan Ümit Özat’ın ardından Bakkal’ın sözleriyle alevlenen tartışma gündeme damga vurmuştu.



"Köy kahvesine dönmüş"



Özat’ın yerine gelen Bakkal, “Hiç kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez ama gelir gelmez ilk yaptığım iş, tesislerde sigara içmeyi yasaklamak oldu. İçeri ilk girdiğimde, inanılmaz bir koku vardı. Köy kahvehanesi gibi bir hal ile karşılaştım. Bu yasağı bildiren yazıları da uygun yerlere astık. Buna herkes saygı gösterecek, burası spor yeridir” demişti.



"Kıraathane işini iyi bilir"



Bu sözlere Özat’ın cevabı ise çok sert olmuştu: “Mesut Bakkal benim muhattabım değil. Sivasspor’da herkes biliyor, soyunma odasında futbolculara ana avrat küfür edip kovulduğunu. Denizlispor’da çalışırken kıraathane işletiyordu. Mesut Bakkal benim çapımda değil. Geçen yıl da köy kıraathanesiydi. Son 10 yılın en iyi derecesini yaptık.”



Tehlikeli karşılaşma



Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal’ın getirilmesiyle bu hafta Süper Lig’de tehlikeli bir karşılaşma oynanacak.



Başakşehir beraberliğinin ardından 26 puana ulaşan ve 10 maçtır bileği bükülmeyen Gençlerbirliği, ateş hattından uzaklaşmak adına Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak.



Alanya için final gibi!



Konuk takım için de kader niteliği taşıyan karşılaşmada gözler gerilim yaşayan iki teknik adamın üzerinde olacak. Üst üste 4 maçtır kaybeden Aytemiz Alanyaspor, 21 puanla 15. sırada bu kritik mücadeleye çıkacak.