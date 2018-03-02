﻿
Trabzonspor idmanına Pereira golleriyle damga vurdu!
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR İDMANINA PEREİRA GOLLERİYLE DAMGA VURDU!

Trabzonspor idmanına Pereira golleriyle damga vurdu!

Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanında Pereira fırtınası esti. Çeyrek sahada çift kale maç yapan bordo- mavili oyuncular 5'erli olarak 2 gruba ayrıldı.

466 Okunma

Savunmacılar ve hücumcular olarak ayrılan Karadeniz ekibinde 33 yaşındaki sağ bek Pereira attığı 5 golle yıldızlaştı. Pereira'yı Çalımbay özel tebrik etti.

Yusuf göz kamaştırıyor

FIRTINA'nın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, idmandaki performansı ile göz kamaştırıyor. Hafta içinde idmanlardan sonra ekstra çalışan, dün ise antrenmana çıkmayan 21 yaşındaki 10 numara, "Beşiktaş güçlü bir takım ama biz de seyircimizin önünde galip gelmek için savaşacağız" dedi.

Gelenek devam etmeli

KARADENİz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 3 büyük rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde ilk sınavında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken; Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Amaç yine yenilmemek. (Fotomaç)

ETİKETLER #Trabzonspor
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, yenilmezliğini sürdürmek istiyor
Rıza Çalımbay'dan Jose Sosa'ya özel görev!
Çalımbay'la ilk dörde girdi
Trabzonspor'un gençleri ağabeylerini solladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿