Trabzonspor idmanına Pereira golleriyle damga vurdu!

Savunmacılar ve hücumcular olarak ayrılan Karadeniz ekibinde 33 yaşındaki sağ bek Pereira attığı 5 golle yıldızlaştı. Pereira'yı Çalımbay özel tebrik etti.

Yusuf göz kamaştırıyor

FIRTINA'nın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, idmandaki performansı ile göz kamaştırıyor. Hafta içinde idmanlardan sonra ekstra çalışan, dün ise antrenmana çıkmayan 21 yaşındaki 10 numara, "Beşiktaş güçlü bir takım ama biz de seyircimizin önünde galip gelmek için savaşacağız" dedi.

Gelenek devam etmeli

KARADENİz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 3 büyük rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde ilk sınavında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken; Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Amaç yine yenilmemek. (Fotomaç)