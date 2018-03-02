﻿
Talisca'dan sözleşme açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

TALİSCA'DAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Talisca'dan sözleşme açıklaması

Benfica ile sözleşme imzaladığı iddia edilen Talisca, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası bu konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

474 Okunma

"Kulüpler arasında problemler yaşandı. Beni tehdit eden durum yaşandı ve imza atmasaydım, sadece Türkiye Ligi'nde oynayabilirdim. Kontrat imzalamak zorunda bırakıldım. Başkan Fikret Orman'ın da bu durumdan haberi var" 

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Quaresma'nın kart raporu
Tosic hakkında takipsizlik kararı
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Şenol Güneş'ten futbolculara özel terapi!
Beşiktaş yöneticisinden Aykut Kocaman'a teşekkür
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿