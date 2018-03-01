﻿
Tosic hakkında takipsizlik kararı
﻿
Site İçi Arama
﻿

TOSİC HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Tosic hakkında takipsizlik kararı

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic hakkında, kırmızı kart görmesine rağmen başka birinin akreditasyon kartıyla saha kenarından maçı izlemesine ilişkin başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

279 Okunma

Tosic hakkında, 5 Şubat 2017’de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından soruşturma başlatılmasının ardından 25 Ekim 2017’de ifade veren Tosic’in, samimi beyanlarda bulunduğu, "Lobiye gidecektim, yukarı çıkacakken tünele girmişim. Birinin kartını almıştım." dediği bildirildi. Tosic’in kimin kartını aldığını ise açıklamadığı belirtildi.

Savcılık, suç unsurları oluşmadığından Tosic hakkında takipsizlik kararı verdi

ETİKETLER #Beşiktaş
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Şenol Güneş'ten futbolculara özel terapi!
Beşiktaş yöneticisinden Aykut Kocaman'a teşekkür
Fenerbahçe kupa sınavında
Beşiktaş'ta kupa mesaisi
Beşiktaş zirve iddiasını sürdürdü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿