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Ankaralı Spor Yazarları "Alper Bakırcıgil" dedi...
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ANKARALI SPOR YAZARLARI "ALPER BAKIRCIGİL" DEDİ...

Ankaralı Spor Yazarları "Alper Bakırcıgil" dedi...

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi seçimlerini Alper Bakırcıgil kazandı.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi seçimlerini tekrar Alper Bakırcıgil kazandı.

4 adayın yarıştığı Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi seçimini 63 oy alan Alper Bakırcıgil ve ekibi kazandı.

Derneğin 19 Mayıs Spor Kompleksinde yer alan tesislerinde yapılan seçimlere Alper Bakırcıgil, Uğur Tenekecioğlu, Umut Çevik ve Yaşar Önel aday olarak katıldı.

139 üyenin oy kullandığı seçimlerde Alper Bakırcıgil 63, Uğur Tenekecioğlu 41, Yaşar Önel 20 oy alırken Umut Çevik 12 üyenin desteğini alabildi.

Alper Bakırcıgil’in yönetim kurulu şu üyelerden oluşuyor.

Alper Bakırcıgil, Nihat Uçar, Hüseyin Doğru, Altan Altun, Cem Çınar, İbrahim Ateşoğlu, Metiner Erdem

Yedek Üyeler ise Buğra Ersavaş, Çağlar Sansar, Tevfik Erçetin, Osman Bekar, Kubilay Çalıkoğlu, Bayram Akkaya, Süleyman Tıraş

Klasspor olarak geçtiğimiz dönemde önemli işleri başarmış Alper Bakırcıgil ve ekibine yeni dönemde başarılar diliyoruz.

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