Fernando'nun isteği Terim'i sevindirdi

Takımın önemli bir parçası olan Brezilyalı yıldızın Karabükspor deplasmanında forma giymek istediği öğrenildi. 11 Mart'ta oynanacak Atiker Konyaspor maçına ilk 11'de başlaması planlanan Brezilyalı futbolcunun hazır olması Teknik Direktör Fatih Terim'i de sevindirdi.

Fatih Terim'in Fernando'ya Kardemir Karabükspor maçında süre vermesi bekleniyor. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta belinden sakatlanan Muslera'dan da iyi haber geldi.

Tedavisinin ardından kontrolleri yapılan Uruguaylı kalecinin hafta sonu oynanacak Karabükspor maçında görev yapacağı belirtildi.