Manisaspor'dan açıklama! Mali inceleme başlatıldı!

Resmi açıklama yapıldı
Başkan Gökay Budak konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“18 Şubat 2018 tarihinde göreve geldikten sonra bir önceki dönemin ibra edilmemesiyle ilgili gerekli çalışmalarımızı biran önce başlattık. Bu kapsamda avukatlarımızı ve yeminli mali müşavirleri kulübümüze davet ederek, mali anlamda geçmiş döneme ilgili her türlü inceleme yapmalarını talep ettik. Mali müşavirler incelemelerini sürdürüyor. Yönetim olarak başlatacağımız adli sürece, bu incelemelerden çıkacak sonucun da ışık tutmasını bekliyoruz. Geçmiş dönemle ilgili her türlü olumsuz konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” diye konuştu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.