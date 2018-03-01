Manisaspor'dan açıklama! Mali inceleme başlatıldı!

Resmi açıklama yapıldı

Başkan Gökay Budak konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“18 Şubat 2018 tarihinde göreve geldikten sonra bir önceki dönemin ibra edilmemesiyle ilgili gerekli çalışmalarımızı biran önce başlattık. Bu kapsamda avukatlarımızı ve yeminli mali müşavirleri kulübümüze davet ederek, mali anlamda geçmiş döneme ilgili her türlü inceleme yapmalarını talep ettik. Mali müşavirler incelemelerini sürdürüyor. Yönetim olarak başlatacağımız adli sürece, bu incelemelerden çıkacak sonucun da ışık tutmasını bekliyoruz. Geçmiş dönemle ilgili her türlü olumsuz konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” diye konuştu.