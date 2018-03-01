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Ümit Özat'tan Eski Futbolcular Derneği'ne ziyaret
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ÜMİT ÖZAT'TAN ESKİ FUTBOLCULAR DERNEĞİ'NE ZİYARET

Ümit Özat'tan Eski Futbolcular Derneği'ne ziyaret

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği’ne ziyarette bulundu.

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Eski günlerin konuşulduğu, anıların tazelendiği ziyarette Ümit Özat kendi fotoğraflarının olduğu bölümde futbolculuk günlerini de andı. 

Ziyaret sonunda derneğe üye de olan Özat, derneğin  amacının çok güzel şeylere vesile olduğunu ve Gençlerbirliği tarihi adına önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi. 

Ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren dernek üyeleri Ümit Özat’ın başarılarının devamını dilediler ve desteklerinin süreceklerini söylediler. 
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