Ümit Özat'tan Eski Futbolcular Derneği'ne ziyaret

Eski günlerin konuşulduğu, anıların tazelendiği ziyarette Ümit Özat kendi fotoğraflarının olduğu bölümde futbolculuk günlerini de andı.



Ziyaret sonunda derneğe üye de olan Özat, derneğin amacının çok güzel şeylere vesile olduğunu ve Gençlerbirliği tarihi adına önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.



Ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren dernek üyeleri Ümit Özat’ın başarılarının devamını dilediler ve desteklerinin süreceklerini söylediler.