Boluspor ilk 6'da kalmak istiyor

Karafırtınalar, deplasmanda Altınordu karşısında alınan farklı skorlu galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.
Evlerinde bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçının önemine vurgu yapan Karafırtınalar, "Mutlaka kazanılması gereken, kazanılmasa bile kaybedilmemesi gereken bir maç. Şu an ilk 6 içerisindeyiz. Buraya gelmek zordu ama burada kalmak daha da zor. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Bundan sonra her şey elimizde. Kazandığımız sürece ilk 6'nın içerisinde olacağız." diye konuştu.
Ligde hedeflerinin olduğunu anlatan Karafırtınalar, şunları kaydetti:
"Bizim ilk hedefimiz ilk 2, olmuyorsa ilk 6. Ondan sonra bireysel hedefler var. Hedefler hiç bitmez. Şu anda elimizde çok değerli bir şey var ve ilk 6'nın içerisindeyiz. Kazandığımız sürece de burada kalmaya devam edeceğiz. Bu oyun devam ederse ilk 2 neden olmasın. Sözle falan maç kazanılmıyor. İstatistiklere ve verilere göre konuşuyoruz. Önümüzdeki 10 maçı da kazanmak istiyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Diğer maçları görmek adına MKE Ankaragücü karşılaşması çok önemli."
Sait Karafırtınalar, kalan maçlarda taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.
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