Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz katılmadı, Abdurrahim Dursun ise takımdan ayrı çalıştı. Tedavileri tamamlanan Fabian Castillo ile Jose Sosa da takımla çalışmalara başladı.
Antrenmanda, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı.
Trabzon'a gelen kulüp başkanı Muharrem Usta ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.