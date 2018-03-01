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Ankaragücü'nden Boluspor açıklaması
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ANKARAGÜCÜ'NDEN BOLUSPOR AÇIKLAMASI

Ankaragücü'nden Boluspor açıklaması

Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden Boluspor ile yapılacan karşılaşma ile ilgili açıklama yayınlandı.

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İşte Ankaragücü'nden yapılan o açıklama;

Spor Toto 1.Lig’de 25. haftada deplasmanda karşılaşacağımız Boluspor maçında tarafımıza ayrılan 432 bilet, satışa sunulduğu dakika tükenmiştir.

Tarafımızdan Boluspor kulübüne ek kontenjan talebinde bulunulmuş ancak ev sahibi kulüp bu talebi reddetmiştir.

Satışa sunulan 432 biletin tükenmesinde kulübümüzün hiç bir ilgi ve alakası yoktur.

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