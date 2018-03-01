Ankaragücü'nden Mehmetçik’e destek

Ankaragücü'ne gönül verenlerin oluşturduğu 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek için sınıra gitti.

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği yaptığı açıklamada, "Bizler gönül verdiği takımın tarihini çok iyi bir taraftar topluluğuyuz. Tuttuğumuz takımın Kurtuluş Savaşı'nda şehit verdiğini ve savaşın bir parçası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bununla beraber senelerdir Ankaragücümüz için yağmur çamur demeden sevgimiz için ayak basmadığımız il, ilçe, köy, kasaba kalmamıştır. Bizim bu sevgimizi devam ettirmemiz için vatanımızın bölünmez dimdik ayakta durması lazımdır. Vatanımıza ihanet edenler bizi karşılarında bulurlar" dedi.

GÖRE VE HAZIRIZ

Yapılan açıklamada ayrıca, "Ankaragüçlüler olarak askerlerimizin yanında olduk. Bize ne zaman ihtiyaç duyulursa vatan için hep varız hep de var olacağız. Orada yaşadıklarımızla bizim vatanımıza daha çok sahip çıkmamızın gerekli olduğunu millet olarak bir kere daha anladık. Sonuç olarak seferberlik emrini beklemeden bu kutsal topraklar ve şanlı bayrağımız için canımızı hiç düşünmeden vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerine yer verildi.