Galatasaray'da UEFA için el birliği!

Galatasaray Stadyum Müzesi'nin açılış töreninden sonra gerçekleştirilen buluşmaya, eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Dürüst, divan kurulu başkanı İrfan Aktar ile mevcut yönetim kurulu üyeleri Adil Araboğlu, Dinç Üner ve Mahmut Recevik katıldı.
Başkan Mustafa Cengiz'in kulübün durumuyla ilgili verdiği toplantıda eski başkan ve yöneticiler de UEFA'dan gelebilecek muhtemel bir cezanın ortadan kalkması için kısa vadede yapılması gerekenleri tartıştılar. Toplantı yeniden buluşmak üzere sözleşilmesiyle sona ererken Başkan Mustafa Cengiz, tarihi bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Cengiz konuyla ilgili şöyle konuştu: "Her zaman bir hayalimiz vardı; hep beraber el ele nice şampiyonluklara. Galatasaray camiası bugün iki tarihi olaya tanıklık etti. Biri müze açılışı, diğeri ise bu toplantı... İlk kez başkanlarımız toplandı. Yaşayan başkanlarımız ve temsilcilerinin burada olması çok önemli. Bu tarihi bir ana da vesile olduğum için çok mutlu oldum."
Eski başkanlar Selahattin Beyazıt, Duygun Yarsuvat, Mehmet Cansun ve Adnan Polat toplantıda yer almadı.
Başkanlar zirvesinde kulüp adına verilen temlikler, kulübün mali açıdan son durumu, UEFA ile alakalı izlenecek yol haritası başta birçok konu masaya yatırıldı. (Fotomaç)
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