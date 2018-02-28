Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü

Osmanlıspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Avdija ve Serdar Gürler tedbir amaçlı katılmazken Numan Çürüksu ve Umar takımdan ayrı çalıştı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılılar dar alanda isabetli pas organizasyonu ve ardından oynanan çift kale maçla son buldu.
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