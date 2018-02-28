Gazişehir, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı

Gazişehir, maçın Gaziantep etabındaki hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise karşılaşma öncesi son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmanı Futbol Şube Sorumluları Erhan Özmen ve Yusuf Demsoy da yerinde takip etti. Kırmızı-siyahlılar bu antrenmanla birlikte hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayarak, bugün saat 16.00'da karşılaşmanın oynanacağı Giresun’a hareket etti.
Gazişehir’in yarın saat 11.00'de Giresun'da yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa gireceği öğrenildi.
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