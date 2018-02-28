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Gazişehir, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı
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GAZİŞEHİR, GİRESUNSPOR MAÇININ TAKTİĞİNİ ÇALIŞTI

Gazişehir, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı

Gazişehir Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak.

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Gazişehir, maçın Gaziantep etabındaki hazırlıklarını tamamladı.

Taktik çalışmalar yapıldı

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise karşılaşma öncesi son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Yöneticiler de antrenmanı takip etti

Antrenmanı Futbol Şube Sorumluları Erhan Özmen ve Yusuf Demsoy da yerinde takip etti. Kırmızı-siyahlılar bu antrenmanla birlikte hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayarak, bugün saat 16.00'da karşılaşmanın oynanacağı Giresun’a hareket etti.

Gazişehir’in yarın saat 11.00'de Giresun'da yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa gireceği öğrenildi.
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