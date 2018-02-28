Adana Demirspor'da destek çağrısı

Uğur, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, göreve geldiğinden beri 4 önemli müsabaka oynadıklarını, bunlardan ikisini kazanırken ikisini kaybettiklerini hatırlattı.



Belirledikleri hedefin 2-3 puan altında kaldıklarını düşündüğünü ifade eden Uğur, şunları kaydetti:



"Her teknik direktörün farklı bir sistemi, oyuncuları tanıma süreci oluyor. Bu süreçte maçların da olması bizlerin aleyhinde oldu. Gelecek haftalarda oynayacağımız maçlar da ise bu zafiyetlerin daha az olacağını düşünüyorum. Bir gerçek var ki şahsım üzerinde Adana Demirspor'u ligde tutma zorunluluğu oluştu ve bundan da mutluyum. Taraftarlarımızın bizlere olan sevgisi, yönetim kurulumuzun güveni bende bir sorumluluk hissi oluşturuyor."



Mustafa Uğur, göreve geldiğinden bugüne kadar takım içerisinde bazı sıkıntılar olduğunu, bu sıkıntıların giderilmesi için şehrin bütünleşmesi gerektiğini belirtti.



"Ben Adanalıyım, Adana Demirsporluyum" diyen herkesin birlik ve beraberlik içinde olmasını isteyen Uğur, şu ifadeleri kullandı:



"Oynadığımız lig çok sıkıntılı bir lig. Birlik olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yarın çok geç olabilir. Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız, yönetim kurulumuz ve herkesin takıma sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyorum. Adana Demirspor takımının desteğe ihtiyacı var, futbolcularımız da bu desteği bekliyor. Oyuncu grubumuz sahada fedakarlık yaparak bir mücadele içerisindeler. Bu mücadeleye de bir şekilde destek verilmesi ve oyuncularımın yanında olunmasını diliyorum. Sorunlarımızın çözülmesi adına da hızlı hareket edilmeli. Puan sıralamasında çok kritik durumdayız. Bir an önce bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. Bu durumdan kurtulmak için de herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."