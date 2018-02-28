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Fatih Tekke'nin acı günü
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FATİH TEKKE'NİN ACI GÜNÜ

Fatih Tekke'nin acı günü

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Fatih Tekke'nin vefat eden dedesi Ömer Osman Tekke'nin cenazesi, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde defnedildi.

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97 yaşındaki Tekke için ilçedeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Tekke ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Yılmaz, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, eski bordo-mavili futbolcu Hüseyin Çimşir, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Fatih Tekke, Köprübaşı Belediye Başkanı olan babası Ahmet Tekke ve ağabeyi Salih Tekke taziyeleri kabul etti.

Ömer Osman Tekke'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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