Beşiktaş yöneticisinden Aykut Kocaman'a teşekkür

Futbol otoriteleri, Fenerbahçe’nin attığı golü ofsayt olarak değerlendirmiş ve Beşiktaş yöneticileri derbinin ardından yaptığı açıklamada, ”Hem rakibi hem de hakemi yendik” ifadelerini kullanmıştı.

Kocaman’dan ofsayt itirazı

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ”Attığımız gol ofsayttı. Keşke hakem görseydi” diye konuşmuştu.

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman’a bu ifadesinden ötürü teşekkür etti.

“Kocaman’a teşekkür ediyorum”

Trt Spor’a bir röportaj veren Albayrak, ”Aykut Kocaman’a da teşekkür ederim. Maç sonunda, “Keşke ofsaytı hakem görseydi” dedi. Aykut Kocaman da önemli bir spor adamı. Ne kadar güzel, olumlu bir şekilde konuştu. Bizim lehimize hak etmediğimizi de vermesin hakem” açıklamasını yaptı. (AJANSSPOR)