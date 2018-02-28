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Trabzonspor, yenilmezliğini sürdürmek istiyor
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TRABZONSPOR, YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak üç büyük rakibi önünde bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak.

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Bordo-mavililer, bu sezon ligde söz konusu rakipler ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmedi.

Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe, ligin 7. haftasında da Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Ligin 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, ligin 19. haftasında da yine evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

- Çalımbay'ın 3. maçı

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde ilk maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Çalımbay, Trabzonspor'un başında ilk kez futbol oynadığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş karşısında mücadele verecek.

- Çubukçu: "Galibiyet, ilerleyen haftalar için önemli"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti.

Bu maçı kazanacak güce sahip olduklarını ifade eden Çubukçu, "Ligin ilk yarısında sahamızda lider Galatasaray'ı mağlup ederek kötü gidişatımızı sonlandırıp iyi bir seri yakalamıştık. Beşiktaş maçını kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Çubukçu, zorlu bir dönemin sonuna doğru geldiklerini kaydederek, "Beşiktaş maçından alacağımız galibiyet ilerleyen haftalar için çok önemli olacak. Derbi maçlarda kaybetmedik. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah Beşiktaş karşısında da kazanarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

 

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