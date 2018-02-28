Fatih Terim 2. yarıda neden hiç kulübeden çıkmadı?

Ümit hoca da artık alışsın yavaş yavaş sahanın kenarına. Ben de onun için oturdum. İki teknik direktör de dışarıda kalalım diye. Başka bir sebebi yok” sözlerini sarf etti.
Maçta gösterdikleri oyunun değil ama sonucun keyifli olduğunu belirten Terim, kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Maçın son dakikasında 5'e 1 pozisyonda takımın kaçırdığı golde futbolcularından savunma isteyeceğini belirten Terim, derin rotasyonla ilgili de açıklamada bulundu. (Fotomaç)
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