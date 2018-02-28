Fenerbahçe'den ayrılan Feyenoord'un yolunu tutuyor!

Fenerbahçe’de yaklaşık 2.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent Janssen’de sürpriz bir gelişme oldu. Sarı-lacivertlilerde kiralık forma giyen Janssen’in gelecek sezon Tottenham’a dönüp dönmeyeceği konusunda bazı haberler dikkat çekti.
Hollanda basınında yer alan gelişmelerde, Feyenoord ile Janssen’in transfer durumu masaya yatırıldı. Hollanda ve Feyenoord’un tanınan futbol adamlarından Hans Kraay, konuyla alakalı konuşarak, “Vincent Janssen, Feyenoord için çok iyi bir forvet opsiyonu olabilir. Jorgensen’in ayrılması halinde Janssen iyi seçenek olur. Ama geçmişte Feyenoord, Janssen’i gençken elinden kaçırmıştı” dedi.
Janssen’in Tottenham ile 2020’ye kadar sözleşmesi var.
(Fanatik)
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