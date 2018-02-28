Bursaspor, Le Guen'le yolları ayıramıyor çünkü...

Bunun en önemli nedenlerininden birinin de deneyimli teknik adamın sözleşmesindeki fesih bedeli olduğu ileri sürüldü.
Teknik Direktör Paul Le Guen ile yola devam eden Bursaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.
Düşme hattının 6 puan üzerinde olan ve 9 haftadır kazanamaması nedeniyle karamsar bir havaya sahip Bursa’da teknik heyetle devam kararı alınmasının perde arkasında ise Fransız hocanın sözleşmesindeki tazminat maddesi olduğu iddia edildi.
Le Guen’in 1 milyon Euro, yani yaklaşık 4.5 milyon TL fesih bedeli bulunduğu ve bu konuda indirime yanaşmadığı ifade edildi. Timsah bir yandan ise zorlu fiktürden endişeli. Zira Kayseri maçından sonra Timsah; Osmalıspor(D), Sivasspor ve Antalyaspor (D) maçlarına çıkacak. (Fanatik)
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