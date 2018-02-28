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Bursaspor, Le Guen'le yolları ayıramıyor çünkü...
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BURSASPOR, LE GUEN'LE YOLLARI AYIRAMIYOR ÇÜNKÜ...

Bursaspor, Le Guen'le yolları ayıramıyor çünkü...

Bursaspor'da üst üste kötü sonuçlar alınsa da şimdilik Paul Le Guen ile yola devam kararı alındı.

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Bunun en önemli nedenlerininden birinin de deneyimli teknik adamın sözleşmesindeki fesih bedeli olduğu ileri sürüldü. 

Teknik Direktör Paul Le Guen ile yola devam eden Bursaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

Düşme hattının 6 puan üzerinde olan ve 9 haftadır kazanamaması nedeniyle karamsar bir havaya sahip Bursa’da teknik heyetle devam kararı alınmasının perde arkasında ise Fransız hocanın sözleşmesindeki tazminat maddesi olduğu iddia edildi.

Le Guen’in 1 milyon Euro, yani yaklaşık 4.5 milyon TL fesih bedeli bulunduğu ve bu konuda indirime yanaşmadığı ifade edildi. Timsah bir yandan ise zorlu fiktürden endişeli. Zira Kayseri maçından sonra Timsah; Osmalıspor(D), Sivasspor ve Antalyaspor (D) maçlarına çıkacak. (Fanatik)

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Hasan Karaca
28 Şubat 201810:27
Demek ki, bu durumda takımı Yılmaz Vural Değil, Le Guen düşürecek
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