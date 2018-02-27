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Fernandao PFDK'ya sevk edildi
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FERNANDAO PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fernandao PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrası yaptığı sevinçle gündeme oturan Fernandao hakkındaki kararını verdi!

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Fernandao PFDK'ya sevk edildi!

Açıklamada ''FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

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