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Osmanlıspor'a sakat futbolculardan iyi haber!
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OSMANLISPOR'A SAKAT FUTBOLCULARDAN İYİ HABER!

Osmanlıspor'a sakat futbolculardan iyi haber!

Osmanlıspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça konsantre oldu.

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Başkent ekibinde sakat futbolculardan iyi haber geldi. Osmanlıspor’da tedavilerinin ardından iyileşme sürecine giren Numan Çürüksu ve Serdar Gürler çalışmalara başladı.

Yalçın ve Mehmet yok

1 saat 15 dakika süren antrenmana Yalçın Ayhan ve Mehmet Güven tedbir amaçlı katılmadı. Tedavilerinin ardından iyileşme sürecine giren takım kaptanı Numan Çürüksu takımdan ayrı koşu yaparken; Serdar Gürler ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı sonrasında ise salonda çalışmasını devam ettirdi.

Kuvvet ve taktik çalışıldı

Mor-Sarılı ekip ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla devam ettirdi. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yapan oyuncular, dar alanda iki takım halinde oynanan çift kale maç ve ardından yapılan stretching ile antrenmanı sonlandırdı.

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