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Aytemiz Alanyaspor, yeni hocasını buldu
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AYTEMİZ ALANYASPOR, YENİ HOCASINI BULDU

Aytemiz Alanyaspor, yeni hocasını buldu

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

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Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

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