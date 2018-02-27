Neymar, Real Madrid maçını kaçırabilir

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımının Olympique Marsilya ile hafta sonu oynadığı lig maçı sırasında sakatlanan Neymar'ın sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Sağ ayak bileğinde burkulma ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilen Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.
Fransa basınında yer alan haberlere göre, Brezilyalı futbolcu, PSG'nin hafta içi Olympique Marsilya ile yapacağı kupa maçı ile hafta sonu Troyes ile oynayacağı lig maçlarında takımını yalnız bırakacak. 26 yaşındaki Neymar'ın, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile 6 Mart Salı günü yapacağı rövanş maçına yetişmesi ise düşük bir ihtimal olarak gösteriliyor.
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