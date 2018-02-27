﻿
Halkbank'ın konuğu Friedrichshafen
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK'IN KONUĞU FRİEDRİCHSHAFEN

Halkbank'ın konuğu Friedrichshafen

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında 28 Şubat Çarşamba günü Alman ekibi VfB Friedrichshafen'ı konuk edecek.

412 Okunma

TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.

VfB Friedrichshafen lider, Halkbank ise ikinci olarak gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

Alman ekibi, grupta 14 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Grupta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Halkbank ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

VfB Friedrichshafen, Almanya'da oynanan maçta Halkbank'ı 3-1 yenmişti.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac, gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatarak, "Bunu başaran tek Türk takımıyız. Fakat bu bize yetmez. Son karşılaşmada Alman rakibimizi yenip rövanşı almak, dolayısıyla üç puanla grup aşamasını bitirmek istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Taraftarımızla bütünleşerek bunu başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Osmanlıspor'a sakat futbolculardan iyi haber!
Cavcav'dan çocuklar için "susmayın" çağrısı
Abdullah Avcı: 'Herkes her yerde puan kaybedebilir'
2
Ümit Özat: Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur
Gençler seriyi 10 maça çıkardı
1
Khalili: Savaşıyoruz, mücadele ediyoruz.
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿