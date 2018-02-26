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Adebayor doğum gününde gol attı
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ADEBAYOR DOĞUM GÜNÜNDE GOL ATTI

Adebayor doğum gününde gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'dan alma şansını kullanamadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'dan alma şansını kullanamadı.

Son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşayan turuncu-lacivertliler, lider girdiği haftayı 47 puanlı Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada tamamladı.

- Adebayor doğum gününde gol attı

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, doğum günü olan 26 Şubat'ta Gençlerbirliği filelerini havalandırdı.

34 yaşına giren Adebayor, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

- Elia 90 dakikayı tamamlayamadı

Medipol Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, 10 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 90 dakikayı tamamlayamadı.

Uzun bir sakatlık döneminden çıkan ve geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşmasının son 16 dakikasında forma giyen Elia, beklenen performansı gösteremediği Gençlerbirliği mücadelesinin 66. dakikada yerini Kerim Frei'a bıraktı.

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