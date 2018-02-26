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Gençler seriyi 10 maça çıkardı
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GENÇLER SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Gençler seriyi 10 maça çıkardı

Medipol Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

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Medipol Başakşehir ile deplasmanda berabere kalan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Bu süreçte 4 galibiyet ve 6 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, ligde son yenilgisini 13. haftada Osmanlıspor'a karşı 2-0'lık sonuçla almıştı.

Puanını 26'ya yükselten Gençlerbirliği haftayı 13. sırada tamamladı.
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