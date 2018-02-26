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Khalili: Savaşıyoruz, mücadele ediyoruz.
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KHALİLİ: SAVAŞIYORUZ, MÜCADELE EDİYORUZ.

Khalili: Savaşıyoruz, mücadele ediyoruz.

Khalili'den maç sonrası açıklama

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Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. Maç sonu Gençlerbirliği oyuncusu Khalili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle güzel bir mücadele oldu. Savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Güzel bir sonuç elde ettik. Serbest vuruşu atarken içimde bir his vardı zaten bunu da Sessegnon paylaştım. Beraberliği getiren gol olması da mutluluk verici."

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F.Kaya
26 Şubat 201823:22
Helal sana Khalili. İyi gidiyorsun son maclarda. Katki vermeye basladin gerçek anlamda
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