Gençlerbirliği ofsaytten yediği golle 3 puanı kaçırdı.

M.Başakşehir 1 - Gençlerbirliği 1
Süper Lig 2017-2018 23. haftasında M.Başakşehir ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Gökhan İnler (74' İrfan Can Kahveci), Eljero Elia (66' Kerim Frei), Marcio Mossoro (81' Rijad Bajic), Emre Belözoğlu, Edin Visca, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Aydın Karabulut (61' Deniz Yılmaz), Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Jailton Paraiba (83' Alper Uludağ), Elvis Manu (70' Marko Milinkovic)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 28: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 50: Abdul Khalili (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 44: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 59: Gökhan İnler (M.Başakşehir), DK 90: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)
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