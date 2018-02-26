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Gençlerbirliği ofsaytten yediği golle 3 puanı kaçırdı.
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GENÇLERBİRLİĞİ OFSAYTTEN YEDİĞİ GOLLE 3 PUANI KAÇIRDI.

Gençlerbirliği ofsaytten yediği golle 3 puanı kaçırdı.

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında M.Başakşehir ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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M.Başakşehir 1 - Gençlerbirliği 1

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında M.Başakşehir ile Gençlerbirliği Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Gökhan İnler (74' İrfan Can Kahveci), Eljero Elia (66' Kerim Frei), Marcio Mossoro (81' Rijad Bajic), Emre Belözoğlu, Edin Visca, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Aydın Karabulut (61' Deniz Yılmaz), Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Jailton Paraiba (83' Alper Uludağ), Elvis Manu (70' Marko Milinkovic)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 28: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 50: Abdul Khalili (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 44: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 59: Gökhan İnler (M.Başakşehir), DK 90: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)
 

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060
26 Şubat 201822:01
bariz ofsayt vermedi hakem.
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