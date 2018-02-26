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BB Erzurumspor 2 - Adanaspor 1
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BB ERZURUMSPOR 2 - ADANASPOR 1

BB Erzurumspor 2 - Adanaspor 1

TFF 1.Lig 24. haftasında BB Erzurumspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

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BB Erzurumspor 2 - Adanaspor 1

TFF 1.Lig 24. haftasında BB Erzurumspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Erman Bulucu, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Erhan Çelenk, Metin Yüksel (79' Taylan Antalyalı), Jasmin Scuk, Demba Savage (61' Burhan Eşer), Mert Nobre, Gökhan Karadeniz (89' Christian Bekamenga)

Teknik Direktör:

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Didi, Renan Diniz, Vladimir Koman, Renan Foguinho (73' Mustafa Sevgi), Bekir Yılmaz, Magaye Gueye, Bahattin Köse (89' Emre Can Coşkun), Oğuz Han Aynaoğlu (70' Abdulaziz Solmaz)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 36: Bekir Yılmaz (Adanaspor), DK 63: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 90: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor)

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