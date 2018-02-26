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Altınordu 1 - Boluspor 5
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ALTINORDU 1 - BOLUSPOR 5

Altınordu 1 - Boluspor 5

TFF 1.Lig 24. haftasında Altınordu ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 5-1 kazandı.

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Altınordu 1 - Boluspor 5

TFF 1.Lig 24. haftasında Altınordu ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 5-1 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Barış Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci (84' Fatih Aktay), Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural (74' Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (46' Berkay Samancı), Kerim Avcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör:

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, İrfan Başaran (78' Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon, Mustafa Durak, Melih Okutan (71' Chukwuma Akabueze)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 39: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 44: Mustafa Durak (Boluspor), DK 49: Kerim Avcı (Altınordu), DK 54: İrfan Başaran (Boluspor), DK 86: Rydell Poepon (Boluspor), DK 90: Rydell Poepon (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 46: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 57: Recep Yemişci (Altınordu), DK 66: Furkan Şeker (Boluspor), DK 66: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), DK 72: Mustafa Durak (Boluspor)

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